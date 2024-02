Märkische Bank ist zufrieden mit 2023

Positive Jahresbilanz

Am Donnerstagmittag (15.02.24) hat die Genossenschaftsbank ihre Bilanz für das Jahr 2023 vorgestellt. Sie konnte laut dem Bericht vor allem im Firmenkunden-Geschäft mehr Kredite bereitstellen. Außerdem haben die Kundinnen und Kunden auch mehr Geld bei der Märkischen Bank angelegt. Die sogenannte Bilanzsumme ist damit auf 1,65 Milliarden Euro gestiegen. Außerdem konnte das Eigenkapital gesteigert werden. Weitere Infos und Zahlen findet ihr hier.

Dividende für Mitglieder

Die Märkische Bank ist eine Genossenschaftsbank - sie gehört ihren aktuell 25.658 Mitgliedern. Und die können sich wahrscheinlich auf eine hohe Dividende freuen. Der Vorstand will den Vorschlag machen, jedem Mitglied 4,25 Prozent Dividende zu zahlen. Die finale Entscheidung darüber wird die Vertreterversammlung im Sommer treffen.

Von Analog zu Digital

Bei der Märkischen Bank tut sich aktuell einiges - vor allem in Sachen Digitalisierung. Immer mehr Kundinnen und Kundinnen und Kunden nutzen Telefon- und Online Services. Außerdem zahlen immer mehr Leute kontaktlos oder mit der Girokarte. Die Bank reagiert auf diese Veränderungen. Sie wird in den nächsten Wochen die persönliche Beratung in Dahl einstellen. Das Privatkunden-Center in der Bahnhofsstraße wurde schon im Herbst in die Rathausgalerie verlagert. Damit haben Privatkunden jetzt nur noch in Boele und der Innenstadt die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.

Weniger Geldautomaten wegen Sprengungen

Auch die Zahl der Geldautomaten ist bei der Märkischen Bank zurückgegangen. Hintergrund sind die immer skrupelloser agierenden Automatensprenger-Banden und die sinkende Bedeutung von Bargeld. Der Trend gehe zu sogenannten "SB-Pavillons", sagt die Bank. Das sind gut gesicherte Standorte, die sich nicht in Wohngebäuden oder anderen Häusern befinden. Zuletzt wurde ein solcher Pavillon in Dahl eröffnet. Er kann auch von Sparkassenkunden genutzt werden.