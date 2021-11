Gelebte Partnerschaft

Bruck an der Mur hat ein Herz für Hagen. Die kleine Stadt in der österreichischen Steiermark gehört seit Jahrzehnten zu unserer Partnerstädten. Nach der Flutkatastrophe Mitte Juli haben die Menschen in Bruck eine Spendenaktion ins Leben gerufen. 14.000 Euro kamen zusammen.

