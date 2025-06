Gemeinsamer Film mit Tom Cruise? Brad Pitt stellt Bedingung

Mexiko-Stadt (dpa) - Brad Pitt hat eine Bedingung für eine erneute Zusammenarbeit mit Tom Cruise. «Ich werde mich nicht an Flugzeuge hängen oder so etwas», sagte der 61-jährige Schauspieler in einem Interview von «E! News» in Mexiko-Stadt. Wenn Tom Cruise wieder etwas dreht, sollte das nach Pitts Vorliebe «auf dem Boden» stattfinden. Der 62 Jahre alte Cruise («Mission: Impossible», «Top Gun: Maverick») ist bekannt für seine gefährlichen Stunts.

Die beiden Schauspieler standen in den 90er Jahren gemeinsam für die Romanverfilmung «Interview mit einem Vampir» vor der Kamera. Sie seien damals zusammen Go-Kart gefahren, erzählte Brad Pitt. Ihm zufolge war Cruise schneller: «Er hat mich am Ende erwischt.»

Der zweifache Oscar-Gewinner Brad Pitt ist Ende Juni im Formel-1-Film «F1» in den Kinos zu sehen. Im Interview beschreibt er das Gefühl, mit einem Rennauto zu fahren: «Es ist etwas aus einer anderen Welt. Ich hatte dieses Gefühl noch nie - nicht in Achterbahnen, nicht in einem Sportflugzeug.»