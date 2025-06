Trailer gibt Vorgeschmack auf «Nackte Kanone»-Neuauflage

Los Angeles (dpa) - «Baywatch»-Ikone Pamela Anderson (57) und Hollywood-Star Liam Neeson (73) zeigen in einem neuen Trailer zur Neuauflage der Komödie «Nackte Kanone» ihre Slapstick-Qualitäten. Neeson schlüpft in dem Film in die Rolle von Frank Drebin Jr., dem Sohn des schusseligen Polizisten Frank Drebin, den einst der 2010 gestorbene Leslie Nielsen berühmt machte. Anderson soll seine Angebetete spielen, deren Bruder ermordet wurde.

Für die Neuauflage wird der klamaukige Humor des Originals noch einmal aufgewärmt: In einer Szene reist Liam Neeson seinem Kontrahenten die Arme ab und haut ihm damit zwischen die Beine. In einer anderen bietet er Pamela Anderson einen Stuhl an, worauf diese «Danke» sagt und das Büro mit dem Stuhl verlässt.

Film soll im August in die Kinos kommen

Die Fans können sich im August auf die Schenkel klopfen - dann erscheint der Film laut dem Trailer im Kino. Die drei «Naked Gun»-Komödien - «Die nackte Kanone», «Die nackte Kanone 2½» und «Die nackte Kanone 33⅓» - kamen zwischen 1988 und 1994 ins Kino. In der Original-Filmreihe spielte Priscilla Presley die Rolle der Angebeteten.

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie «Baywatch» über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Sie spielte unter anderem in Filmen wie «Barb Wire», «Scary Movie 3» und «Superhero Movie» mit. Große Aufmerksamkeit und viel Lob bekam sie für ihre Hauptrolle in dem Drama «The Last Showgirl» (2024), in dem sie ein alterndes Showgirl in Las Vegas spielt, das mit den Veränderungen der Branche nicht zurechtkommt.