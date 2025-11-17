Navigation

George Clooney: Man lernt nur aus Niederlagen

Veröffentlicht: Montag, 17.11.2025 08:22

George Clooneys Filme haben dem Hollywoodstar Erfolg und einen Oscar eingebracht. Viel gelernt hat er aber von einem eher unbeliebten Film, wie Clooney erzählt.

George Clooney
© Billy Bennight/ZUMA Press Wire/dpa

Leute

Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar George Clooney findet eigenen Angaben zufolge manche Bruchlandungen im Leben hilfreich. «Man lernt nicht aus Erfolgen – man lernt aus Niederlagen», sagte der 64-Jährige dem US-Magazin «People». Nach Misserfolgen reime man sich seinen Weg zusammen, daher sei das Scheitern hilfreich.

Der Oscar-Preisträger erklärte, dass er viel von seinem geschmähten Film «Batman & Robin» gelernt habe. Die Comic-Verfilmung aus dem Jahr 1997 mit Clooney in der Rolle als Bruce Wayne war von Fans und Kritikern gleichermaßen zerrissen worden und auch Clooney hatte den Film schon früher als schrecklich bezeichnet. 

In seinem neuen Film «Jay Kelly» spielt Clooney einen alternden Schauspieler. Die melancholische Komödie kommt am 20. November in die deutschen Kinos und startet am 5. Dezember beim Streamingdienst Netflix.

© dpa-infocom, dpa:251117-930-302041/1

Weitere Meldungen

«Polizeiruf 110» und «Alles Klara»: TV-Star Felix Eitner tot

Kino & TV Felix Eitner war sehr oft im deutschen Fernsehen zu sehen. Er spielte eher Nebenrollen, aber setzte dabei vielen Krimis seinen Stempel auf.

Felix Eitner

Der Haftbefehl-Hype zwischen «Elends-Porno» und Star-Kult

Künstlerbesuche Der Film über Haftbefehl ist in aller Munde und wurde millionenfach abgerufen. Jetzt spielte der Rapper seine ersten Auftritte nach Veröffentlichung der Doku.

Haftbefehl in Gießen

Glööckler lobt Deutschland-Trikot - Renaissance statt Retro

Panorama Das an 1990 angelehnte Trikot passe perfekt zum aktuellen Trend, sagt der Modeschöpfer Harald Glööckler.

Harald Glööckler
skyline