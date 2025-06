«Gesundheitliche Gründe» - Bushido sagt Festival-Auftritt ab

Berlin (dpa) - Rapper Bushido hat einen geplanten Auftritt auf einem Festival in Unterfranken kurzfristig abgesagt. «Hey Leute, leider muss ich meinen Auftritt am Samstag beim Heroes Festival aus gesundheitlichen Gründen absagen», schrieb der 46-Jährige in einer Instagram-Story. «Ich hab mich sehr auf euch gefreut und hoffe aber, dass wir unser Wiedersehen und meinen Abschied im Januar und März auf Tour feiern können.» Zuvor hatte unter anderem RTL über die Absage berichtet.

Der Rapper hatte angekündigt, im kommenden Jahr seine Musikerkarriere zu beenden und auf Abschiedstour zu gehen. Anfang 2026 will er im Rahmen der «Alles wird gut»-Tour seine letzten Konzerte geben. Seit mehr als 25 Jahren ist Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, als Star des deutschen Raps bekannt. In seinem Post wünschte er allen Festival-Besuchern viel Spaß «und gutes Gelingen an die Artists». Weitere Details zu seiner Absage nannte er nicht.

Das Heroes Festival ist eine Reihe von Konzerten bekannter Deutschrapper an verschiedenen Standorten. Diesen Freitag und Samstag macht das Festival in Geiselwind in Unterfranken Station. Bushido sollte dort neben Rappern wie Domiziana, Finch und Money Boy auftreten. Die Veranstalter schrieben auf Instagram, dass sie über Bushidos Absage selbst erst in den sozialen Medien erfahren hätten.