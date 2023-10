Gewalt im Nahen Osten

Auch die Hagener Polizei hat ihre Streifenwagen-Präsenz an jüdischen Einrichtungen erhöht. In ganz NRW reagiert die Polizei so auf die Gewalt im Nahen Osten. Die Schutzmaßnahmen sind grundsätzlich auf hohem Niveau, wurden seit dem Wochenende aber verstärkt.