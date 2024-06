Gibt es weitere Opfer?

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen mehreren Fällen schweren Raubes in der letzten Zeit. Erst letzte Woche war ein 58-Jähriger Opfer geworden. Der Schwelmer ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Passiert war das Ganze in einem Wald in Hohenlimburg - offenbar hatte sich der 58-Jährige über eine Gay-Dating-App mit einer anderen Person zum Sex verabredet.

© Fotolia