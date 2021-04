Girl's Day, Boy's Day

Der Girls und Boys Day findet heute am Telefon statt. Das organisiert die Südwestfälische Industrie-und Handelskammer und bietet heute eine Telefonsprechstunde zur Berufswahl an. Das Angebot richtet sich an junge Leute, aber auch an Mütter und Väter, deren Kinder kurz vor der Berufswahl stehen.

© Phovoir - stock.adobe.com