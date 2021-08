Gleich mehrere Wasserrohrbrüche

Im Löhenbusch, Auf dem Dreische, in der Letmather Straße und am Hange. In Henkhausen betrifft es das Gebiet Neuer Kronocken. Die ENERVIE arbeitet zusammen mit Tiefbauunternehmen an der Reparatur der betroffenen Wasserversorgungsleitungen. Aufgrund der parallel aufgetretenen Rohrbrüche kann das Unternehmen jedoch nicht an allen Schadensstellen gleichzeitig arbeiten und bittet die betroffenen Kunden vorsorglich um Verständnis das es länger dauern könnte.