Glück im Unglück

Die Frau war mit ihrem Rollator am frühen Nachmittag mit dem Bus unterwegs. Beim Aussteigen fragten drei Jugendliche die Hagenerin, ob sie ihr helfen könnten. Die Seniorin lehnte ab, die Jugendlichen folgten ihr trotzdem. Nach einigen Metern sollen sie ihr dann die Goldkette vom Hals gerissen und in einen Wald geflüchtet sein. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte die drei Verdächtigen zwischen 15 und 18 Jahren. Um der Hagenerin ihr Eigentum zurückzubringen, rückten Feuerwehr und Polizei nochmal in den Wald aus, schnitzten das Unterholz frei und suchten mit einem Metalldetektor nach der Kette. Sie wurden auch fündig und gaben sie der Frau zurück.