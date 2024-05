GOAL-Aktion zur EM

GOAL-Schulung werden beispielsweise von den Maltesern angeboten. Die Abkürzung GOAL steht für "GO And save a Life" - also "Geh und rette ein Leben". Die große Hoffnung ist, dass sich durch die gemeinsame Kampagne viele mobilisieren lassen. Bei den Hagener Maltesern gibt es Kursangebote am Mitte Juni. Sie finden in den Räumen an der Boeler Straße statt. Kostenpunkt: 10€.





Die Termine:

18.06., 27.06., 03.07. und 08.07.2024 jeweils von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr bei den Maltesern Hagen in der Boeler Str. 94b, 58097 Hagen, zum Preis von 10,00 Euro pro Teilnehmer.