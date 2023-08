Auch Jens Schilling wird unterstützt. Er kümmert sich seit rund zehn Jahren um das Thema "Laienreanimation kann jeder". Er schult Vereine, Schulklassen, Firmen und Privatleute. Zeigt, wie ein Defibrillator funktioniert oder wie man Herzdruckmassage macht. Dafür gibt es von Lichtblicke 5000 Euro für neue Hardware.

Schwerpunkt Kindernotfälle ist am 28. September in Dahlerbrück. Wenn ihr bei dem kostenlosen Workshop dabei sein wollt, schaut auf sein Homepage.





Seit rund 10 Jahren heißt es für Jens Schilling: "Stayin Alive"! Das ist der richtige Rhythmus für die Herzdruck-Massage - und unter anderem die bringt er vielen Menschen bei... Laienreanimation kann jeder, sagt er! Und: jeder sollte auch wissen, was zu tun ist...

Für seinen unermüdlichen Einsatz für dieses wichtige Thema - und gerade viele ehrenamtliche Schulungen in Schulen und Vereinen gibt es jetzt ein Dankeschön von der Aktion Lichtblicke! 5000 Euro für neue Reanimationspuppen zum Trainieren - auch welche, die gerade Kindernotfälle simulieren...und per Bluetooth Feedback geben, ob gerade alles richtig gemacht wird. Diese "Hardware" nimmt Jens dann mit - beispielsweise in ein Dorf im Hochsauerlandkreis.

© Radio Hagen





Das ganze Dorf, der ganze Verein...vielleicht ja auch mal die ganze Schulklasse! Laienreanimation sollte tatsächlich jeder können. Dafür haut sich Jens Schilling rein.

