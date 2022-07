Google, Apple & Co. in Alarmbereitschaft: Das bringen die neuen Digitalgesetze in der EU mit sich

Dass Google, Apple und weitere große Tech-Konzerne im Internet richtig was zu sagen haben, wissen wir alle. In Zukunft aber wird sich das zumindest ein bisschen ändern. Die EU hat zwei neue Gesetze beschlossen und die haben es mal so richtig in sich. Wie genau, erklärt uns Holger Bleich vom Magazin "c't".