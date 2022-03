Grafik: Das unterscheidet Hyperschallwaffen von gewöhnlichen ballistischen Raketen

(dpa) - Die russischen Streitkräfte schlagen in der Ukraine seit dem Wochenende vom 18. bis 20. März nach eigenen Angaben auch mit neuen furchteinflößenden Raketen vom Typ "Kinschal" ("Dolch") zu. Die superschnelle Waffe zerstörte nach Angaben aus Moskau am Sonntag ein Treibstofflager im Süden der Ukraine. Bereits am Samstag soll eine "Kinschal" ein ukrainisches Raketenarsenal im Gebiet Iwano-Frankiwsk zerstört haben. Nach russischen Angaben fliegen die etwa acht Meter langen Raketen extrem schnell und extrem hoch, bleiben dabei aber manövrierfähig. Ihr Ziel zerstören sie mit einem bis zu 480 Kilogramm schweren konventionellen Sprengkopf oder einem nuklearen Sprengkopf. Was diese Rakete dabei von gewöhnlichen ballistischen Raketen unterscheidet, zeigen wir euch in dieser Bewegtgrafik.