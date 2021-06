Grill- und Hitze-Gadgets - So lässt sich die heiße Zeit ertragen

Grill-Putzroboter und Pommes-Pistole

Eine Ketchup Pistole. Feuerroter Revolver, mit einem pommesgelben Abzug. Senf kannst Du damit auch auf deine Pommes schießen. Senf oder Ketchup in eine Kartusche füllen, in den Revolver laden und abdrücken. Schmeckt dadurch nicht besser, ist aber ein super Partygag. Die Pistole soll etwa 17 Euro kosten.

Zum Saubermachen. Im Netz gibt es einen Putzroboter für den Grillrost gefunden. nach dem Grillen soll der Roboter automatisch mit Bürsten über den Rost wirbeln, damit wieder alles glänzt. Soll um die 100 Dollar kosten. Die Kommentare im Netz sind gemischt. Manche sind happy andere wiederum sagen: Da putz ich lieber selbst. Klappt besser.

Luxus-Grillkohle aus Japan

Binchotan ist Holzkohle aus Japan und angeblich die teuerste der Welt. Sie soll fast ohne Geruch und Rauch verbrennen. Holz wird bei etwa 1000 Grad verkohlt und dabei entsteht dieser Brennstoff. Nichts für die Grillwurst auf dem Tankstellengrill, aber wer es mal draußen mit einem kleinen filigranen Grill aus Asien probieren will, für den wäre das vielleicht ein exotisches Experiment. Einfach mal bei einem speziellen Fachhändler nachfragen, im Netz haben wir ein Kilo für 16 Euro gefunden.

Eisblock zum Bierkühlen

Im Sommer ein gekühltes Bier oder Radler zu trinken, schadet bekanntermaßen nicht. Mit dem "Eisblock" für den Bierkasten kann man diesen abkühlen. Dieser Eisblock wurde in der Show "Das Ding des Jahres" mit Joko Winterscheidt vorgestellt. Es ist eine Form, die mit Wasser gefüllt und ins Eisfach gelegt wird. Sobald der Eisblock fertig ist, wird die Form auf den Bierkasten und zwischen die Flaschen gesteckt. Der Hersteller verspricht eine Abkühlung der Flaschen auf 10 Grad. Im Netz ist er für rund 15 Euro zu haben.

Eisweste zum Abkühlen des Körpers

Man kann aber auch noch einen Schritt weitergehen, in dem man sich eine wirkliche Eisweste mit kühlendem Gel anzieht. Die kostet allerdings auch mal eben 80 Euro. Der Anbieter wirbt vor allem Menschen, die im Freien arbeiten und zwischendurch eine Abkühlung benötigen. Wahlweise kann man sich dort auch einen "Abkühlungs-Schal" zulegen.

Tongefäße mit Wasser

Wenn euer Arbeitgeber Zimmerpflanzen erlaubt (auch die helfen ein wenig), dann erlaubt er vielleicht auch Tongefäße aufzustellen. Sprich: Blumenkübel aus Ton, nur ohne Blumen, dafür mit kaltem Wasser gefüllt. Mehrere davon können die Raumluft um einige Grad abkühlen.

Wäsche aufhängen hilft

Schon gewusst? Wäsche waschen und im Schlafzimmer aufhängen bringt feuchte Luft und kühlt die Temperatur herunter. Damit schläft es sich angenehmer. Tipp: Weniger stark schleudern. Mit 1600 Umdrehungen/min wird die Wäsche zwar schneller trocken, aber bei 1000 U/min hält der Kühleffekt länger. Falls die Wäsche am nächsten Morgen noch nicht trocken ist: kurz nach draußen hängen. In der gleißenden Sonne trocknet manches Wäschestück in Minuten.