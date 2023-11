Großartige Unterstützung

Trotz durchwachsenen Wetters waren sie Ende Oktober unterwegs und haben eine große Menge an haltbaren Lebensmitteln eingesammelt. Die vielen Spenden sind längst im Lager der Suppenküche gelandet - und das Team um Josefa Scholz ist immer noch begeistert.

Das, was da zusammenkommt, ist wirklich ganz bunt gemischt. 5 1/2 Tonnen von der Nudel bis zum Dosen-Eintopf...wie kann man daraus ein Essen für 250 Leute am Tag machen?

Großartige Aktion - die Suppenküchengespenster sind auch nächstes Jahr wieder auf Emst und in Halden unterwegs.