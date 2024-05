Große Opern-Premiere im Theater Hagen

In dem Stück geht es um Katerina Ismailowa, die verschiedene Verbrechen aus Leidenschaft begeht. Sie tötet ihren Schwiegervater, weil dieser sie terrorisiert und anschließend auch ihren Ehemann, als der hinter ihre Affäre kommt. Am Ende tötet sie sich selbst. Das Stück war nach seiner Uraufführung in Russland in den 30er Jahren ein großer Erfolg, bis Stalin 2 Jahre später eine Aufführung besuchte und die Oper absetzten ließ. Regisseur Francis Hüsers hat mit uns über seine Inszenierung der Oper gesprochen.

Worum geht es in dem Stück?

© Radio Hagen

Stalins Reaktion zu der Oper im damaligen Russland

© Radio Hagen

Auch etwas für Opern-Neulinge

© Radio Hagen

Nach der Premiere am 18. Mai folgen weitere Aufführungen im Mai und Juni. Die genauen Termine mit Uhrzeiten sowie Tickets für die Vorstellungen findet ihr auf der Homepage des Theaters.