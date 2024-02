Großeinsatz in Halden

Update: Der Einsatz ist beendet, keine gefährlichen Stoffe!

In Halden läuft seit heute Mittag ein Großeinsatz der Hagener Feuerwehr. In einer Wohnung wurden unbekannte Chemikalien gefunden. Ein Mann hatte zunächst den Rettungsdienst wegen Verbrennungen gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie Chemikalien in der Wohnung.

© Alex Talash