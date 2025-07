Großprojekt "Seepark" am Hengsteysee

Die Planungen und Arbeiten am Großprojekt "Seepark" am Hengsteysee laufen die ganze Zeit weiter. Am Donnerstag haben Hagens Stadtplaner eine Übersicht über den Stand der Dinge gegeben. Der sieht kurz gefasst so aus: Die IGA 2027 sei ein wichtiger Zwischenschritt, nicht der Endpunkt für den Seepark. Der weitere Ausbau geht noch über 2027 hinaus. Diepes betont, der Seepark sei von vorne herein ein Projekt, das aus mehreren Modulen besteht. Das Gesamtprojekt beinhaltet neben dem Ruhrtalradweg vier sogenannte Aktionsfenster - das sind Treffpunkt mit unterschiedlichen Schwerpunkten von Veranstaltungsecke bis ruhigem Waldcafe und einem "Foyer" genannten Eingansgbereich. Abhängig von äußeren Umständen könnte alles zusammen zwischen 2030 und 2035 fertig sein.