So soll der SeePark Hengstey aussehen

Insgesamt elf Entwürfe waren bei der Stadt Hagen eingegangen. Sie alle sind ab Montag bei einer Ausstellung im Rathaus an der Volme zu sehen. Der SeePark ist einer von Hagens Beiträgen zur Internationalen Gartenausstellung 2027. Der Park soll das ehemalige Rangiergelände der deutschen Bahn revitalisieren und einen multifunktionalen Natur- und Erlebnisraum am Hengsteysee schaffen. Dazu gehören Sport-, Event- und Spielflächen aber auch ein großer Park. Dort sollen Erlebnispfade Themenbereiche wie Gartenkunst, Industriekunst und Natur- und Umweltbildung aufgreifen. Auch der Ruhrtalradweg soll aufgewertet werden, dazu kommt eine Promenade am See.