Großrazzia in der Drogenszene

Alleine in Gelsenkirchen fanden die Ermittler vier Plantagen in einem alten Möbelhaus. In Duisburg wurde eine alte Industriehalle für den Drogenanbau genutzt. Von der Menge und Professionalität der Plantagen war auch die Polizei überrascht. Mit Filteranlagen sorgten die Täter beispielsweise dafür, dass niemand die Pflanzen riechen konnte.

Ins Rollen gekommen waren die Ermittlungen durch Encrochats. Über das geschlossene Netzwerk tauschen sich Kriminelle miteinander aus. Letztes Jahr waren Teile der Encrochats geleakt worden. Die Polizei wertete daraufhin monatelang Chatverläufe aus.