Grünschnitt im Herbst

Grund dafür ist die Entwicklung der Corona-Pademie. Vorschriften wie Abstandsregeln können an der Kompostierungsanlage einfach besser eingehalten werden. Die kostenlose Grünschnittsammlung findet an den nächsten drei Samstagen jeweils zwischen 8.00 und 13.00 Uhr an der Donnerkuhle statt.

Der HEB rechnet mit großem Andrang, Wartezeiten und Rückstaus. Die Leute sollen bitte Geduld mitbringen, auf dem Gelände der Kompostierungsanlage Maske tragen und die Fahrzeuge nur nach Aufforderung verlassen.

Wer die nächsten drei Samstage keine Zeit hat, kann Grünschnitt auch unter der Woche an der Donnerkuhle aber auch an den Wertstoffhöfen in Haspe und Hohenlimburg abgeben. Dann werden aber Gebühren fällig.