Grundsteuer noch mal auf dem Prüfstand

Die Materie ist kompliziert, und es ist nicht nur der Hebesatz der den eigenen Grund mit Haus so teuer macht. Eine ebenso wichtige Rolle spielt die Messzahl - und die wird vom Finanzamt festgelegt. Verwaltung und Politik betonten, dass der neue Hebesatz so berechnet wurde, dass die Stadt nicht mehr, aber auch nicht weniger Einnahmen durch die Neuregelug hat. Der Rat hat auf Antrag der SPD entschieden, die komplexe Materie noch einmal zu untersuchen und mit neuen Zahlen zu füttern. Im Mai soll dann beurteilt werden, ob die Kommunalpolitiker etwas an der Regelung ändern können, ohne ihre Einnahmen aus der Grundsteuer zu verringern. In dem Fall würde eine Änderung rückwirkend bis Januar gültig sein.