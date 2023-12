Grußwort zu Weihnachten von Erik O. Schulz

In seinem Weihnachtsbrief blickt Erik O. Schulz auf das Jahr zurück und fasst zusammen was alles passiert ist: Die Corona-Regeln sind ausgelaufen, die Rathausgalerie konnte nach der Hochwasserkatastrophe wieder öffnen, das neue Feuerwehrgerätehaus in Haldne wurde eingeweiht und die Kita an der Lange Straße eröffnet. Positiv sei auch, dass die Stadt freundlicher für Fahrradfahrer geworden sei.

Zahl der Geflüchteten Herausforderung für die Stadt

Eine Herausforderung ist die große Zahl an Geflüchteten. Zwei Sporthallen wurden in Unterkünfte umgewandelt. Mit Folgen für den Schul- und den Vereinssport, die nun woanders trainieren müssen. Hier müssten in den nächsten Monaten Alternativen gefunden werden, so der Oberbürgermeister.

Große Hilfsbereitschaft in Hagen

Schulz zeigt sich aber auch beeindruckt von der Solidarität und Hilfebereitschaft der Hagenerinnen und Hagener. Zum Beispiel nach dem Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion oder nach dem Terrorangriff auf Israel.

Ausblick: Internationale Gartenausstellung 2027

Neben einem Rückblick auf das Jahr 2023 schaut Schulz aber auch noch vorne. Er freut sich auf die internationale Gartenausstellung, die 2027 in Hagen stattfindet.