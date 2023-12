XXL-Stutenkerl für die Aktion Lichtblicke

Stutenkerl für den guten Zweck

Die Lichtblicke Aktion wird in diesem Jahr 25 Jahre alt und hilft wie auch schon in den vergangenen Jahren täglich Familien und ganz besondere Kindern in Notlagen. Die Spenden für den Stutenkerl gehen natürlich auch an die Aktion.

Stadtbäckerei Kamp backt Riesenstutenkerl

Den großen Kerl gebacken hat die Bäckerei Kamp. Diese unterstützt bereits seit 2008 die Aktion und verkauft auch in ihren eigenen Geschäften ihren "Lichtblicke-Stern".