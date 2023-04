Häusliche Gewalt im Hochschulviertel

Dabei kam unter anderem ein Hammer zum Einsatz. Die Frau sagt, sie habe ein Katzengitter am Balkon anbringen wollen und dafür einen Hammer benötigt. Als sie Hilfe brauchte, wollte sie telefonieren - da habe der Mann ihr das Handy aus der Hand gerissen, es eingesteckt und versucht, sie aus der Wohnung zu werfen. Schließlich habe sie sich mit dem Hammer gewehrt und den Mann damit am Arm verletzt. Der Mann erzählte, er habe auf der Couch gelegen, als seine Lebensgefährtin ihn unvermittelt angegriffen habe. Was auch immer genau passiert ist - der Mann hatte das Handy der Frau in der Tasche. Weil er zuvor schon durch häusliche Gewalt aufgefallen war, bekam er Hausverbot.