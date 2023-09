Haftbefehl nach Tod einer Obdachlosen in Iserlohn

Das berichten die Staatsanwaltschaft Hagen und die Hagener Polizei, die in dem Fall ermitteln. Der 29-jährige Tatverdächtige war bei der Festnahme durch SEK-Kräfte verletzt worden - er befindet sich momentan in einem Justizvollzugskrankenhaus. Die Frau war mit zwei Kopfschüssen mitten in der Iserlohner Innenstadt getötet worden. Zwei Jugendliche hatten sie am frühen Mittwoch Morgen gefunden. Nur wenige Stunden später war der 29-Jährige bei sich zu Hause festgenommen worden. Er ist im Besitz von Waffen.