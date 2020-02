Hagen barrierefrei

Die Schaffung von Barrierefreiheit an den Bushaltestellen in Hagen dauert länger als per Gesetz vorgesehen. Eigentlich sollte die Umgestaltung im Jahr 2022 abgeschlossen sein, das klappt aber nicht, hieß es gestern im Beirat für Menschen mit Behinderungen.

© Radio Hagen