Sonnen-Apotheke ist barrierefrei

Damit reiht sich die Apotheke in der Freiheitstraße neben anderen Geschäften in Hagen ein. Den begehrten Aufkleber an der Eingangstür bekommt man, wenn sichergestellt ist, dass Menschen mit Rollstühlen und Rollatoren, mit Kinderwägen oder Seh- und Hörbeeinträchtigung sich barrierefrei bewegen können. Die Sonnen-Apotheke hat all das. Einen stufenlosen Zugang, ausreichend breite Türen, große Bewegungsflächen, markierte Glastüren und ausreichend Orientierungshilfen für Seh- und Hörbehinderte.

Geschäfte und Einrichtungen, die bei der Aktion mitmachen möchten, können sich an die Behindertenkoordinatorin der Stadt Hagen, Annika Schewe, wenden.

Mehr Infos zur Aktion und eine Kontaktmöglichkeit findet ihr hier.