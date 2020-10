Hagen bleibt Risikogebiet

Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, hat der Krisenstab der Stadt Hagen gestern weitere Regeln beschlossen. So müssen gastronomische Betriebe ab morgen in der Zeit zwischen 1 Uhr nachts und 6 Uhr morgens schließen, in dieser Zeit dürfen Büdchen und Co auch keinen Alkohol verkaufen.

Bei Kultur- und Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen alle Anwesenden auch auf den Sitzplätzen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Zuschauerzahl wird weiter begrenzt. Die Corona-Regeln gelten vorerst bis Ende des Monats.