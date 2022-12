Hagen braucht Schulplätze

Deswegen suchen die Verantwortlichen nach jeder Lücke, in der noch Plätze geschaffen werden können. Bereits beschlossene Maßnahmen schaffen schonmal 500 zusätzliche Grundschulplätze, mehr als 700 Plätze in der Sekundarstufe 1 und über 400 in der Sekundarstufe 2. Weil das jedoch noch nicht reicht, gibt es auch Planungen für Neubauten. Im Gespräch sind das ehemalige Gelände des Reitervereins am Höing und der Bettermann-Parkplatz in der Innenstadt. Eine entsprechende Vorlage geht jetzt in die politischen Gremien.

© Radio Hagen