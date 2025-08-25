Hagen hat Gießkannen-Helden

Hinter der Initiative stecken die Stadt Hagen und die Freiwilligenzentrale, finanzielle Unterstützung kommt vom Rotary Club Hagen.

Im Stadtgebiet konnten seit dem Frühjahr die ersten neun Regenretter installiert werden. Das sind große Wassertanks, die an Regenrohre angeschlossen sind und Regenwasser speichern.

Das Wasser steht Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung, um Bäume und Sträucher in ihrer Nachbarschaft zu bewässern.

Hagen hat langfristig das Ziel, gut 900 Wassertanks im gesamten Stadtgebiet aufzustellen, Leute, die sich an der Initiative beteiligen wollen, bekommen mehr Infos über die Homepage der Stadt Hagen.

