Hagen hilft Erdbebenopfern in Marokko

Hagener Spedition schickt 40-Tonner

Die Hilfslieferung wird vom Hagener Unternehmen Celik Logistik organisiert. Die Spedition hat in den letzten Monaten viel Erfahrung mit Hilfstransporten gesammelt und unter anderem Hilfsgüter in die Ukraine und auch in die Waldbrand-Gebiete nach Griechenland gebracht. Jetzt ist Marokko das nächste Ziel. Ein 40-Tonner macht sich voraussichtlich am 23. September auf den Weg nach Marrakesch.

Es werden dringend Spenden gesucht

Für den Hilfstransport werden ab sofort Spenden gesammelt. Unter anderem werden Zelte, Taschenlampen, Schlafsäcke und Verbandskästen gebraucht. Außerdem werden Geldspenden gesammelt. Damit will das Unternehmen zwei Bürocontainer kaufen, die vor Ort als Notunterkunft verwendet werden können. Die Spenden werden bei Celik Logistik in der Sudfeldstraße 31 gesammelt. Geld könnt ihr über diesen Link spenden.

Fleyer zur Spendenaktion

Alle Infos zur Spendenaktion hat die Hagener Spedition auf einem Fleyer zusammengestellt. Hier könnt ihr ihn anschauen oder herunterladen.