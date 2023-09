Hagener Hilfsgüter sind in Marokko

In den letzten Wochen wurde bei uns in Hagen für die Erdbebenopfer gesammelt, unter anderem Zelte, Taschenlampen, Schlafsäcke und Verbandskästen. Den Transport übernimmt der Hagener Spediteur Mustafa Celik. Er ist vergangenen Samstag in Hagen aufgebrochen und inzwischen in Marokko eingetroffen. Dort werden die Güter ein weiteres Mal überprüft und dann sollen sie nach Marrakesch gebracht werden. Die Hagener Spedition hat in den letzten Monaten viel Erfahrung mit Hilfstransporten gesammelt und unter anderem Hilfsgüter in die Ukraine und auch in die Waldbrand-Gebiete nach Griechenland gebracht.