Im Städtchen am Teutoburger Wald in Niedersachsen wurde die Hilfsaktion "Hagen hilft Hagen" ins Leben gerufen. Die Gemeinde organisiert Geld- und Sachspenden sowie tatkräftige Unterstützung für Hagen. Ein örtlicher Bauunternehmer hat sich beispielsweise bereit erklärt, ein neunköpfiges Maurerteam für eine Woche in unsere Stadt zu schicken.

Die Koordination der Hilfen übernimmt die Freiwilligenzentrale der Stadt Hagen als zentrale Anlaufstelle für alle Hilfsangebote rund um die Hochwasserkatastrophe in Hagen.

Betroffene oder Personen, die ihre Hilfe anbieten möchten, erreichen die Hochwasser-Hotline unter Telefon 02331/207-5985, -5976 sowie -5974 von Mittwoch, 18. August, bis Dienstag, 31. August, montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr. Außerdem ist die Hochwasser-Hotline immer unter E-Mail hochwasserhilfe@stadt-hagen.de erreichbar

HIER UNSER INTERVIEW MIT EINEM DER INITIATOREN AUS HAGEN ATW