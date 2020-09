Hagen wählt 2020

Bei der Kommunalwahl am Sonntag entscheiden wir auch über die Politik direkt vor Ort. Hagen wählt am 13. September den Rat, den Oberbürgermeister und die Bezirksvertretungen. Die Bezirksvertretung ist deshalb so wichtig, weil sie besonders nah an den Anliegen der Menschen in den einzelnen Stadtteilen ist.

© Olaf Ziegler/FUNKE Foto Services