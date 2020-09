Hagen wählt

Wer die entsprechenden Unterlagen noch zu Haus hat, sollte sie direkt bei der Stadt in den Briefkasten werfen. Also an den Rathausstandorten oder Bezirksverwaltungsstellen. Im Fall von Krankheit kann die Briefwahl auch am Wahltag selbst noch beantragt werden.

Sonntag selbst gibt es Änderungen bei und in den Wahllokalen. Es gelten die Hygieneregeln, also Abstand und Maskenpflicht. Die Leute sollen eigene Stifte dabei haben. Zum Teil geht es auch in andere Wahllokale. Das liegt daran, dass bei dieser Wahl keine Räume in Altenheimen genutzt werden. Alle wichtigen Infos stehen auch auf den Wahlbenachrichtigungen.