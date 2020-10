Hagen weiter Risikogebiet

Ab heute greifen deswegen weitere Vorschriften, etwa eine Sperrstunde in der Gastronomie oder ein nächtliches Alkohol-Verkaufsverbot.

Einen positiven Corona-Fall meldet die Stadt zum Beispiel für das Cuno-Berufskolleg II, dort werden nun die direkten Kontaktpersonen ermittelt und getestet.

Bei der Fachhochschule Südwestfalen läuft der Semesterstart anders als geplant. Alle Präsenzveranstaltungen am Standort Hagen wurden abgesagt und ins Internet verlegt, ebenso die Begrüßungsveranstaltung für die 400 Erstsemester, die in diesen Tagen ihr Studium in Hagen starten. Auch das Beratungsangebot ist online.