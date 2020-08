Hagener Derby im November

Der Saisonauftakt ist für das erste Oktoberwochenende (02.-04. Oktober) angesetzt. Am 06. November treffen dann der TuS Volmetal und Eintracht Hagen aufeinander. Eintracht-Trainer Stefan Neff ist am Dienstag- und Mittwochnachmittag mit seinen Spielern in der Volmegalerie zu Gast.









Infos:

04. und 05. August - 16-20 Uhr in der Volme Galerie im Rahmen des Programms ,,Verein-te Ferien“