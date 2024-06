Hagener Fall bei Aktenzeichen XY

Nach der Tat war der Mann gesundheitlich erheblich eingeschränkt, ein Jahr später starb er an den Folgen der schweren Kopfverletzung. Gestern hat die Hagener Polizei den Fall in der Sendung vorgestellt. Daraufhin riefen auch viele Menschen an, die die Belohnung aus eigener Tasche aufstocken wollen.

Im Raum steht eine Summe von 35.000 Euro. Nach Angaben der XY-Redaktion ist es schon häufiger passiert, dass Leute Geld beisteuern. Dass eine solche Summe und dann noch in so kurzer Zeit zusammengekommen ist, das gab es in der Geschichte der Sendung aber noch nie.