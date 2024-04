Hagener Ferienmaus 2024: Jetzt anmelden!

Die Angebote der Ferienmaus sind vielfältig. Es gibt sowohl Workshops als auch Tagesausflüge. Für beides kann man sich aktuell noch anmelden.

Anmeldung für Ferienmaus-Workshops

Die Ferienmaus-Workshops sind für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Es gibt zum Beispiel ein Fußballcamp oder einen Zirkusworkshop. Die Teilnahme an den Workshops kostet 70 Euro. Darin sind neben Materialkosten auch schon Frühstück, Mittagessen und Getränke enthalten. Familien, die Bürgergeld beziehen können einen Rabatt bekommen. Nach der ersten Anmeldephase sind noch einige Workshop-Plätze frei. Anmelden könnt ihr eure Kinder hier.

Anmeldung für Ferienmaus-Tagesausflüge

Im Rahmen der Ferienmaus findet auch wieder Tagesausflüge statt. Für die startet die Anmeldung etwas später - nämlich Mitte des Monats. Dabei sind zum Beispiel Fahrten in Freizeitparks geplant. Auch hier läuft die Anmeldung online ab. Sollte eine Online-Anmeldung nicht möglich sein, können sich Eltern auch per E-Mail an ferienmaus@stadt-hagen.de wenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendförderung melden sich dann, um einen Termin zu vereinbaren.