Hagener haben nicht viel Geld

Das sagt die Statistik

Das Verfügbare Einkommen ist im Prinzip das Netto-Einkommen. Also das Geld, dass man am Ende des Monats aufs Konto überwiesen bekommt. Im Jahr 2021 waren das in Hagen durchschnittlich 20.862 Euro. Das sind etwa 1.740 Euro im Monat. In NRW liegen wir damit auf Platz 48 von 53.

Bei den Nachbarn sieht es besser aus

In unserer Nachbarstadt Dortmund ist das verfügbare Einkommen ebenfalls niedrig. Anders sieht das im Märkischen und im Ennepe Ruhr Kreis aus. Dort haben die Menschen im Schnitt deutlich mehr als 25.000 Euro zur Verfügung. Das verfügbare Einkommen ist nicht nur eine Zahl. Es ist ein guter Indikator für die finanziellen Verhältnisse der Menschen.

Statistik ist sehr genau

Die Statistik ist sehr kleinteilig und genau. Alle Infos bekommt ihr auf den Seiten von IT.NRW. Dort gibt es auch viele andere Statistiken mit Hagener Bezug.