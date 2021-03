Hagener Mordkommission ermittelt

Das Paar lebt getrennt, bei der Auseinandersetzung in der Wohnung der Familie sei auch ein Messer im Spiel gewesen. Die Frau starb trotz notärztlicher Versogung noch in der Wohnung. Der Mann wurde zunächst im Krankenhaus behandelt und dann festgenommen. Eine Richterin nat Untersuchungshaft angeordnet. Die beiden zwei und drei Jahre alten Kinder wurden in die Obhut des Jugendamtes im Märkischen Kreis gegeben.