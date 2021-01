Hagener Polizei warnt vor Impfbetrügern

Aktuell warnt die Polizei vor Betrug mit den Impfungen. Die Täter geben sich als Mitarbeiter von Arztpraxen oder Pharmaunternehmen aus und wollen den Impfstoff gegen teures Geld verkaufen. Angeblich würde dann der Arzt für die Impfung einen Hausbesuch machen. Das ist natürlich gelogen. Die Coronaschutzimpfung ist kostenlos, geimpft wird aktuell ausschließlich in Pflegeheimen und ab Februar dann im Impfzentrum in der Hagener Stadthalle. Die Polizei rät, bei verdächtigen Anrufen einfach aufzulegen, keinen Fremden in die Wohnung lassen. Außerdem sollte man Freunde, Verwandte und auch die Polizei über solche Vorfälle informieren. Wir haben mit Thomas Roth gesprochen, der Hauptkommissar ist bei der Hagener Polizei für Prävention und Opferschutz zuständig. Hier das Interview:

© Radio Hagen