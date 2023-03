Hagener Schüler entwerfen Kostüme für Oper

Der Kostümwettbewerb für die Wagner Kinderoper findet dieses Jahr in Hagen statt. Am 24. April sollen die Schüler der Overbergschule für die Aufführung Kostüme gestalten, die besten Zeichnungen werden umgesetzt. Die Wagner Kinderoper ist ein Projekt der Bayreuther Festspiele, bei denen Opernstücke kindgerecht aufgeführt werden. Dafür findet jedes Jahr in einer anderen Schule ein Kostümwettbewerb statt. Dieses Jahr in der Overbergschule in Hagen, mit Schirmherrschaft vom OB Erik O Schulz. Das beste Kostüm wird dann in der Kostümwerkstatt umgesetzt, außerdem dürfen sich alle Teilnehmer die Premiere der Kinderoper ansehen. Dieses Jahr ist es die Wagner Oper "Parsifal". Zurzeit suchen die Organisatoren außerdem nach Sponsoren:





Mögliche Sponsoren melden sich bitte bei Melanie Scheiter unter 0172 860 8502

© Quelle: Homepage Overbergschule Hagen