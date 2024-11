Konzepte für Hohenlimburg Innenstadt

InSEK-Wettbewerb beendet

Mehrere Architekurbüros aus ganz Deutschland haben bei einem Wettbewerb im Rahmen des InSEK-Hohenlimburg mitgemacht. Sie alle haben Pläne erstellt, wie Hohenlimburg in Zukunft aussehen und funktionieren könnte. Alle Entwürfe werden jetzt in zwei Ausstellungen vorgestellt. Die Erste wurde gestern (12.11.) im Volme Forum in der Volme Galerie (1. OG) eröffnet. Zudem werden die Entwürfe ab morgen (14.11.) bis zum 04. Dezember in den Schaufenstern der Hohenlimburger Innenstadt gezeigt.

Bei der Erstellung der Pläne musste einiges bedacht werden, sagt der Landschaftsarchitekt und Jury-Mitglied Reiner Thiel.

© Radio Hagen

Hohenlimburgs Bürgermeister Jochen Eisermann freut sich darüber, dass es jetzt einen Gewinner gibt. Auch, wenn er eher den aktuellen Platz 2 (Vorschlag 1012) gewählt hätte.

© Radio Hagen

Am Gewinner-Entwurf wird in den nächsten Monaten aber auch immer noch weiter gefeilt. Dafür hat Jochen Eisermann konkrete Wünsche.

© Radio Hagen

Ist also noch einiges zutun, auch für das Gewinnerbüro bbzl (böhm benfer zahiri landschaften) aus Berlin. Für die war Hohenlimburg sowieso teilweise schon ziemlich knifflig, erklärt Cyrus Zahiri.

© Radio Hagen

Dennoch hat es funktioniert und bbzl konnte das Umsetzen, was sich das Team vorgestellt hat.

© Radio Hagen

In den nächsten Monaten wird der Gewinnerentwurf noch weiter diskutiert. Dabei sollen auch die Hohenlimburgerinnen und Hohenlimburger einbezogen werden. Danach werden noch ein Vertrag mit dem Architekturbüro geschlossen und ein Förderantrag gestellt werden. Das alles wird vermutlich bis mindestens 2027 dauern.