Hagener SPD ehrt Parteimitglieder

In der Stadthalle dankten Hagens Bundestagsabgeordneter Timo Schisanowski und Norber Walter-Borjans Ilse Vater für ihr jahrelanges Engagement. Besondere Anerkennung bekam die 105-Jährige auch dafür, dass sie trotz ihres hohen Alters noch an der Veranstaltung teilnahm. Neben Ilse Vater wurden auch viele weitere SPD-Mitglieder geehrt. Sie sind zum Teil seit 50 Jahren in der Partei aktiv.