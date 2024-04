Hagener vor Gericht: Ohr im Karneval abgebissen?!

Die Hagener waren damals nach Angaben des Gerichts an Weiberfastnacht im Kölner Uni-Viertel unterwegs. Dort gerieten sie mit einer anderen Gruppe in einen handfesten Streit, der schnell eskalierte. Die Angeklagten sollen mehrere Frauen geschlagen haben. Daraufhin ging das spätere Opfer dazwischen. Der Hauptangeklagte soll den Mann in den Schwitzkasten genommen haben. Anschließend soll er ihm die gesamte Ohrmuschel abgebissen haben. Das Körperteil konnte nicht wieder angenäht werden. Die Männer müssen sich jetzt wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Ein Urteil könnte es schon am späten Nachmittag geben.