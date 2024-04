Ohr im Karneval abgebissen: Hagener bekommt Bewährungsstrafe

Tat passierte im Kölner Uni-Viertel

Der Hagener war an Weiberfastnacht 2022 mit drei Freunden im Kölner Uni-Viertel unterwegs. Dort gerieten die Hagener mit einer anderen Gruppe in einen handfesten Streit, der schnell eskalierte. Die Angeklagten sollen laut der Anklageschrift mehrere Frauen geschlagen haben. Daraufhin ging das spätere Opfer dazwischen. Der Hauptangeklagte soll den Mann in den Schwitzkasten genommen haben. Anschließend soll er ihm die gesamte Ohrmuschel abgebissen haben. Das Körperteil konnte nicht wieder angenäht werden.

Haupttäter bekommt Bewährungsstrafe

Der Prozess fand am Dienstag (23.04.24) am Kölner Amtsgericht statt. Der Hauptangeklagte wurde wegen Körperverletzung zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er für die entstandenen Schäden zahlen - zum Beispiel für die Operationskosten seines Opfers. Die drei anderen Hagener wurden freigesprochen. Die Verfahren gegen sie werden eingestellt.